Sint-Pieters-Leeuw gaat ouders vaccineren in basisscholen

Vanaf 1 september kunnen ouders in enkele basisscholen in Sint-Pieters-Leeuw hun coronaprik krijgen. Vooral in de deelgemeente Ruisbroek en de wijk Negenmanneke wordt aan die strategie gedacht, omdat de vaccinatiegraad er laag is.

Door prikken op school te zetten, bij het ophalen van de kinderen bijvoorbeeld, hoopt Sint-Pieters-Leeuw een inhaalbeweging te maken inzake vaccinatie. Onder meer in de vrije basisschool Jan Ruusbroec in Ruisbroek zullen ouders vanaf 1 september een coronaprik kunnen krijgen. Deelgemeente Ruisbroek hinkt samen met de wijk Negenmanneke namelijk flink achterop in de vaccinatiecijfers. “We doen het maximaal mogelijke om zo veel mogelijk mensen te bereiken”, legt schepen van Onderwijs An Speeckaert (CD&V) uit. “Met dit nieuwe initiatief zorgen we ervoor dat we de drempel voor de inwoners zo lang mogelijk maken.”

Meer hierover straks in ons nieuws.