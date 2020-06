Sir Kwinten klaar voor heropening

Sir Kwinten is klaar om vanavond opnieuw klanten te ontvangen. Het sterrenrestaurant doet dat niet op hun vertrouwde stek op de Grote Markt in Lennik, maar wel in feestzaal Krekelhof in Gooik. “Mensen komen bij ons om een culinaire ervaring te beleven. In de feestzaal kunnen we die beleving op een veilige manier en met respect voor de regels garanderen”, zegt Yanick Dehandschutter van Sir Kwinten.

Dat Sir Kwinten uitwijkt naar Krekelhof is niet toevallig. De feestzaal wordt uitgebaat door de ouders van Yanick. “Eerst was het een vaag idee, maar al snel werd het concreet. In de feestzaal gaan bijna uitsluitend grote evenementen door met vaak 100 genodigden en meer. Dat is een moeilijk verhaal in deze coronacrisis. De feesten die hier normaal zouden doorgaan, zijn uitgesloten tot eind augustus”, aldus Yanick Dehandschutter.

Sir Kwinten blijft al zeker tot eind augustus z'n klanten in de feestzaal ontvangen. “De tafels staan ruim uit elkaar, de ontvangstruimte is groot genoeg, klanten moeten de circulatie volgen en de toiletten hebben een verschillende in- en uitgang. Ook met veiligheidsmaatregelen willen we zoveel mogelijk het gevoel geven dat mensen bij Sir Kwinten komen eten. Daarom verhuist het meubilair en de voltallige ploeg mee naar Gooik”, zegt Dehandschutter.

Dat laatste kan alleen door tijdelijk naar Krekelhof te verhuizen. “Hier behouden we onze capaciteit, waardoor we ons team opnieuw volledig aan het werk kunnen zetten. Ze hebben er zin in. Voor de coronacrisis stond de agenda van Sir Kwinten al maanden vol. Iedereen wordt opgebeld en allemaal zijn ze enthousiast dat ze kunnen komen eten. De eerste week zijn we volledig volgeboekt. Het wordt meteen een grote test”, besluit Dehandschutter.