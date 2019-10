Slachtoffers misbruik krijgen stem in boek Devillé

Al meer dan een kwarteeuw klaagt priester Rik Devillé uit Tollembeek het seksueel misbruik in de kerk aan. Ook nu hij op rust is, laat hij zijn stokpaard niet los. Zijn boek "In naam van de Vader” bundelt 101 getuigenissen van seksueel en ander geweld binnen de kerk.

Priester op rust Rik Devillé uit Tollembeek was de eerste die in de jaren '90 openlijk het seksueel misbruik in de kerk aanklaagde. Devillé was parochiepriester in Buizingen en Lot. Ondermeer door de publicatie van een aantal spraakmakende boeken bouwde hij een stevige reputatie op als criticus van de katholieke kerk. Tien jaar geleden ging hij met pensioen maar bleef inbeuken op het geweten van de kerk.

Voor zijn nieuwe boek bundelde hij niet minder dan 101 getuigenissen van slachtoffers, een selectie uit de ruim 1000 dossiers die Devillé en zijn Werkgroep Mensenrechten in de Kerk in de loop der jaren verzamelden.

De priester licht het nieuwe boek zelf toe vanavond in ons nieuws.