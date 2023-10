Slimme sensoren in regenwaterputten maken Vlaanderen weerbaarder tegen extreme weersomstandigheden

Vandaag start De Watergroep met de eerste testen met een reeks sensoren van RegenPlus. De technologie van RegenPlus gebruikt informatie over de inhoud van regenwaterputten om beter voorbereid te zijn op hevige regenval en langdurige droogte. Het proefproject is een samenwerking tussen De Watergroep en Aquafin, Sumaqua, Vlakwa, UGent en 4 Vlaamse steden en gemeenten en met financiering van het Slimme Regio-programma van de provincie Vlaams-Brabant. 45 burgers uit o.m. Vilvoorde, Zemst en Sint-Genesius-Rode zijn geselecteerd om deel te nemen aan het citizen-science-project.

Bij langdurige droogte neemt de leveringszekerheid van drinkwater af. Net op dat moment staan ook de meeste regenwaterputten leeg met als gevolg een piek in het drinkwaterverbruik. Bij intense regenbuien stijgt dan weer het risico op wateroverlast. Om klimaatrobuuster om te gaan met water meten de sensoren van RegenPlus het waterpeil in de regenwaterputten.

Slimme regenwaterputsensor

“Met RegenPlus kunnen we met behulp van slimme meet- en regeltechnologie aantonen hoe we regenwaterputten beter kunnen inzetten om Vlaanderen weerbaarder te maken tegen extreme weersomstandigheden. De sensoren meten bijvoorbeeld de reserves in de regenwaterputten en zo kunnen we inschatten wanneer deze leeg komen te staan. Zeer nuttige informatie voor ons als

waterbedrijf om te anticiperen op het piekverbruik van drinkwater,” aldus Kathleen De Schepper, woordvoerder van De Watergroep.

Eerste installatie

Samen met de lokale besturen zocht De Watergroep naar geschikte deelnemers om aan het project deel te nemen. 45 burgers uit Vilvoorde, Tervuren, Zemst en Sint-Genesius-Rode installeren de sensor in hun hemelwaterput. Een van die enthousiaste deelnemers in het project is Bob Cuyt uit Vilvoorde. “Het digitale platform geeft meer inzicht op de hoeveelheid water in onze regenwaterput.

De technologie houdt rekening met de weersvoorspellingen en zo kunnen wij het regenwater optimaal gebruiken. Ontzettend benieuwd naar de eerste bevindingen!”



Intensieve samenwerking

Het proefproject RegenPlus loopt minstens tot september 2024 is een samenwerking met Aquafin, Sumaqua, Vlakwa, UGent en vier Vlaamse steden en gemeenten, Vilvoorde, Tervuren, Zemst en SintGenesius-Rode. RegenPlus kreeg binnen de oproep ‘Slimme Regio’ van provincie Vlaams-Brabant een subsidie van 149.900 euro toegekend. Voor al deze activiteiten zijn neerslagmetingen belangrijk. Daarom installeert Universiteit Gent een aantal weerstations met pluviometer. Alle beschikbare data komen samen in 1 dataplatform inclusief dashboard met visualisatie van data, rapportering en interactie. Deze informatie zal in de eerste plaats gebruikt worden om voorspellingsmodellen op te stellen met realtime gegevens.



Naast het meten van particuliere regenwaterputten, zal Aquafin samen met Sumaqua een vijftal grotere regenwaterputten van lokale besturen activeren. Brecht Donckels, Corporate Innovator bij Aquafin legt uit: “Door de vullingsgraad te sturen en te anticiperen op verwachte neerslag, kunnen we de capaciteit van regenwaterputten om hevige regenbuien te bufferen optimaal benutten. Zo

verminderen we de piekbelasting van het rioolstelsel, en kunnen we overstorten en zelfs wateroverlast vermijden.” Momenteel wordt de regenwaterput van het gemeentehuis van Tervuren slim gestuurd.