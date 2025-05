Grondwerken moeten overstromingen tegengaan: “Tot 1,4 miljoen liter water bufferen”

De erosiepoel wordt aangelegd achter het kerkhof en de kerk in Hamme. “We kochten het landbouwperceel van 65 are achter de kerk in Hamme voor zo’n 70.000 euro”, legt de schepen uit. “Daarenboven investeren we 165.000 euro in graafwerken en de aanleg van de erosiepoel. In het totaal gaat het dus om een investering van 235.000 euro. De Vlaamse overheid subsidieert de aanleg voor 75 procent, de provincie Vlaams-Brabant gaf 15.000 euro subsidie.”

Inmiddels zijn de grote grondwerken voor de aanleg van de erosiepoel gestart. “Er komt ook een dam aan zijde van het kerkhof en de kerk om te vermijden dat het water en modder daar zouden terecht komen”, vertelt Elpers. “Bij hevige regenval of stortbuien, zal de holle veldweg dienst doen als afwateringskanaal richting erosiepoel. Die kan 1,4 miljoen liter water bufferen, waardoor we hopen dat de modderstroom daar langzaam bezinkt en niet op straat terecht komt. De graafwerken zijn zopas begonnen en zullen zo’n twee maanden duren. We hopen tegen de zomervakantie de erosiepoel in gebruik te kunnen nemen.”