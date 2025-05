Werkneemster met 60.000 euro uit kassa AD Delhaize in Gooik aan de haal

Een werkneemster van de AD Delhaize-supermarkt in Gooik in Pajottegem is betrapt op het stelen van grote sommen geld uit de kassa. Dat meldt de politiezone Pajottenland. Haar buit zou zo'n 60.000 euro bedragen. De vrouw werd ontslagen, ze gaf intussen al een deel van het ontvreemde geld terug.