Kasteelvijver Dilbeek kleurt groen: "Op de hoogte, maar eerst PFAS-probleem aanpakken"

In 2022 werd PFAS vastgesteld op de site van de brandweer in Dilbeek. “Dat onderzoek loopt al een tijdje,” weet schepen van Openbare Ruimte Stijn Quaghebeur. “Er moet nog worden vastgesteld hoe groot de omvang is van die vervuiling en of bijvoorbeeld de kasteelvijver ook getroffen is.”

Want dat bepaalt hoe de vijver aangepakt moet worden. “Als het gewoon een algenprobleem is, moeten we op termijn de vijver uitbaggeren. Maar als er meer aan de hand is, wordt het mogelijk een ander verhaal,” klinkt het. Momenteel zijn er geen middelen voorzien om de vijver uit te baggeren, maar een aannemer zou het eendenkroos wel voorlopig kunnen opruimen. “Maar het is dus wachten op het rapport van de PFAS-vervuiling. Als blijkt dat de vijver niet getroffen is, is het vervolgens kwestie van een paar weken of maanden om het kroos weg te halen.”