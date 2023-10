Smartdrop moet impact van e-commerce terugdringen: “Pakjes kosten ons jaarlijks 188 miljoen euro”

Elke dag worden er in ons land meer dan één miljoen pakjes geleverd. De e-commerce boomt en dat heeft een enorme impact op het milieu. In Drogenbos is vanmorgen daarom 'Smartdrop' voorgesteld, een tool die voor jouw pakketje berekent wat de duurzaamste optie is: thuis laten leveren of het zelf gaan ophalen.

De impact van de e-commerce op ons dagelijks leven is niet min. Het is makkelijk en snel, maar gaat wel samen met een maatschappelijke kost. “Luchtvervuiling, geluidshinder, verkeersongevallen, enzovoort. Het kost de maatschappij jaarlijks zo’n 188 miljoen euro”, legt prof. Koen Mommens van de VUB Mobilise uit. “We vergeten dit vaak. Door slimmer om te gaan met onze leveringsmethodes, kunnen we de impact al heel wat verlagen."

Om die impact te verlagen ontwikkelde handelsfederatie Comeos, samen met de Vrije Universiteit van Brussel een slimme berekeningstool die de impact in kaart brengt: Smartdrop. “Handelaars krijgen met Smartdrop heel wat nieuwe inzichten in hun leveringen. De tool toont hen welke leveringsoptie tussen hun distributiecentrum en de consument het meest duurzaam is. We verwachten de eerste implementaties eind dit jaar op Belgische webshops te zien,” aldus Dominique Michel, CEO van Comeos.

Door telkens voor de meest duurzame levermethode te kiezen, zou de impact met meer dan 20% teruggedrongen kunnen worden. “E-shoppers kunnen binnenkort zien hoe ze het milieu het best sparen. Als je pakweg een broodrooster bestelt, berekent de tool hoe je die op de meest milieuvriendelijke manier thuis kan krijgen", aldus vice-eersteminister Petra De Sutter.