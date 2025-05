Vlinderweide op begraafplaats in Drogenbos: “Een herdenkingsplek voor sterrenkindjes”

Ouders die een kindje verliezen na minder dan 140 dagen zwangerschap hebben wettelijk gezien nog altijd geen mogelijkheid om hun kindje te laten registreren. Dit maakt de periode van rouw niet eenvoudiger. Daarom zet de gemeente Drogenbos in op een sterrenregister en de vlinderweide.

Sterrenregister

Vanaf juni kunnen ouders via het Huis van het Kind Drogenbos of online hun stilgeboren kindje laten registreren in het sterrenregister. Dit register biedt een symbolische erkenning, zonder juridische gevolgen, maar met grote emotionele waarde. Het stelt ouders in staat hun kindje een plaats te geven in hun leven en herinneringen. De registratie is gratis en gaat gepaard met een symbolische akte. Vlinderweide

Op de begraafplaats van Drogenbos werd een vlinderweide ingericht als serene herdenkingsplek. De koesterplek, omgeven door bloemen en rust, biedt ouders de mogelijkheid om hun stilgeboren kindje op een intieme manier te herinneren. De vlinderbank nodigt uit om er even tot rust te komen .

Ouders kunnen een koestervlinder aanvragen met de naam en een datum naar keuze. De vlinder kan worden opgehangen aan een speciale muurschildering op de begraafplaats of bij een graf. Aanvragen kunnen via het Huis van het Kind Drogenbos of digitaal via www.drogenbos.be.

Een gedenkplek mogelijk gemaakt door de gemeenschap

Een kunstsmid en messenmaker, onder de naam Back to Basic Creations, heeft de vlinders gemaakt in smeedwerk. De muurschildering werd geschonken door de vereniging ‘Buurtrestaurant Drogenbos’. Dankzij de bijdragen van inwoners die wekelijks een maaltijd genieten in het buurtrestaurant kon het project worden gerealiseerd.