Voetbalsite in Zaventem wordt oefencomplex van Union, voor dameswerking kijkt club richting Drogenbos

“We hebben het genoegen u mee te delen dat KVW Zaventem de komende jaren op de site van de Eversestraat zal blijven dankzij een akkoord met Union Saint-Gilloise.” Dat bericht verspreidde KVW Zaventem gisteren op sociale media. De club zegt dat het zijn werking dan toch kan voortzetten. Enkele maanden geleden wees de gemeente Zaventem de concessies van de voetbalsites aan de Quinckenstraat en de Eversestraat toe aan Union. De Brusselse eersteklasser wil in Zaventem met zijn 'Union Academy' een hoogwaardige jeugdopleiding op poten te zetten. Het kijkt daarvoor naar een partnerclub, en dat zou het huidige KVW Zaventem worden.

De voetbalsite in de Quinckenstraat wordt dan weer het nieuwe oefencomplex van de Brusselse eersteklasser. Union traint momenteel nog in Lier, maar het is de bedoeling dat de troepen van Pocognoli deze zomer naar Zaventem verhuizen. Op de site zijn de eerste werken al gestart. Zo legt Union er een nieuw veld aan en krijgt straks ook de infrastructuur een opknapbeurt. De concessie van Union in Zaventem loopt tot juni 2031. Tegen dan denkt Union aan een nieuw oefencentrum, maar de club geeft eerst de voorkeur aan z'n stadionplannen op de Bremptsite in Vorst.

Voor de damesploegen is Union in gesprek met de gemeente Drogenbos. Op de site in de Bosstraat, waar tot vorig seizoen Verbroedering Beersel-Drogenbos speelde, wil de Brusselse voetbalclub z’n dameswerking uitbouwen. De dames van Union zouden er zowel trainen als spelen.