Chauffeur krijgt steen op voorruit geworpen op de grens van Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos: “Ik ben niet het enige slachtoffer”

Het voorval vond plaats op de grens van Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw.

"Ik nam de afrit 17 van de Ring toen er plots een man opdook die een steen naar mijn auto gooide. Ik stopte op de pechstrook om de politie te bellen en een paar minuten later werd een andere chauffeur slachtoffer van een steen in de voorruit. Mijn ruit is helemaal stuk, er lagen overal glasscherven in de wagen”, getuigt de man anoniem.

De chauffeur deelde de dashcam-beelden van de inslag op Facebook en kreeg daarbij een reactie van iemand die hetzelfde meemaakte in de buurt van Drogenbos.

Politiezone Rode ontvangt verschillende klachten

Bij de politiezone Rode kwam onze redactie te weten dat er de afgelopen week verschillende klachten binnenkwamen: "Onze zone ontving 8 klachten, de politiezone Zennevallei 1. Donderdagavond werd iemand opgepakt die voldeed aan de beschrijving van getuigen, maar die botste met een beschrijving naar aanleiding van een klacht op een andere dag. Het is nu dus uitzoeken of er sprake is van 1 of meerdere daders", klinkt het daar.

Extra patrouilles

Er komen nu extra patrouilles in de buurt en gezien de locatie werkt de zone samen met de federale wegpolitie. Hier tillen ze zwaar aan.

"Dit is vandalisme van de ergste soort. Als die steen door de voorruit zou gaan, kan dat echt fataal aflopen", zegt Ken De Decker, commissaris van de politiezone Rode.

Alle hulp is welkom. De politie doet daarom een dringende oproep: bel meteen de 101 wanneer je in de buurt van de afrit verdachte personen in de berm ziet.