Sociaal akkoord bij UPS Diegem blijft uit

Bij koerierdienst UPS in België is er ook na de bijzondere ondernemingsraad van woensdag nog steeds geen sociaal akkoord over de herstructurering in de vestiging van Diegem, deelgemeente van Machelen.

De gevraagde garanties over de toekomst van UPS In Diegem bijven dus uit. “Op de ondernemingsraad woensdag kon de directie nog steeds geen duidelijkheid verschaffen over de geplande investeringen in de vestiging in Diegem. De ceo heeft mondeling weliswaar een werkzekerheidsgarantie beloofd, maar we wachten af tot we iets op papier hebben om dit correct te kunnen beoordelen", zegt vakbondssecretaris Hans Elsen (LBC). Voorlopig plannen de vakbonden geen nieuwe acties.

In maart kondigde de directie aan dat 94 jobs worden geschrapt in Diegem en dat het contract van 17 anderen ingekort wordt van vol- tot deeltijds. Een deel van de geschrapte jobs wordt gedelokaliseerd naar een nieuwbouw in het Nederlandse Eindhoven, de administratie verhuist deels naar India en Polen. In de weken na de aankondiging voerden de vakbonden al enkele keren actie. In de vestiging in Diegem werken momenteel een 900-tal mensen: zo’n 250 chauffeurs, een 300-tal sorteerders en de rest administratief personeel.