Spontane staking bij Lantmännen Unibake in Londerzeel

Na de spontane staking over de aanslepende onderhandelingen over de herstructurering in de industriële bakkerijvestigingen van Lantmännen Unibake in Londerzeel en Brussel woensdagavond, duurt de staking donderdag voort. Vijf vakbondssecretarissen gaan donderdagnamiddag opnieuw spreken met de directie.

“De staking is uitgebroken uit onvrede met de lopende onderhandelingen over de herstructurering”, zeggen Luc Debast van ACV Voeding en Diensten en Sofie Van Buggenhout van het ABVV. “Eind januari kondigde de directie de intentie aan om de bakkerij in Brussel begin 2023 te sluiten en de vestiging in Londerzeel te reorganiseren. In totaal zouden een zeventigtal banen verdwijnen.”

“Ondertussen zijn we zes maanden verder en hebben we eigenlijk nog geen extra duidelijkheid gekregen over welke jobs exact geïmpacteerd zouden zijn. We staan nog erg ver af van een redelijk voorstel voor een sociaal plan.”

Moeizaam

De onderhandelingen lopen volgens de vakbonden ook “bijzonder moeizaam“. ”De directie vraagt inspanningen op vlak van loon en flexibiliteit die niet fair zijn”, stellen Debast en Van Buggenhout. “Ondanks het feit dat mensen in onzekerheid zijn en hun job in Ganshoren zullen verliezen, zijn ze toch blijven verder werken. Maar het was teveel geworden. Veel mensen hebben een hoge anciënniteit.”

Respect zoek

“We hebben al vijf onderhandelingsrondes met de directie achter de rug, maar de directie is niet echt meevoelend. We hebben de mensen donderdagmiddag toegesproken en merkten dat het ongenoegen erg diep zit. Het respect was zoek. We hopen dat de onderhandelingen donderdagnamiddag, die allicht tot de avond zullen duren, iets meer opleveren.”

Steve Boone van Lantmännen Unibake laat namens de directie weten dat “de directie het sociaal overleg alle kansen wil geven. We gaan donderdagnamiddag terug overleggen.”

Op dit moment werken er zowat 230 mensen bij Lantmännen Unibake in Londerzeel en Brussel. Behalve die twee vestigingen is er nog een derde in België in Moeskroen: daar zou de herstructurering geen impact hebben. De bakkerijen leveren brood en koffiekoeken aan onder andere supermarkten, restaurants, hotels, traiteurs en broodjeszaken.