Sport Vlaanderen opent gymhal in Hofstade

In Hofstade bij Zemst wordt vanavond de nieuwe gymhal van Sport Vlaanderen officieel geopend. De infrastructuur in Hofstad evenaart volgens Sport Vlaanderen die van de topsportgymhal in Gent, waar wereldkampioen Nina Derwael en haar collega-gymnasten dagelijks uren trainen.

Sport Vlaanderen heeft de hal in samenwerking met de gemeente Zemst gebouwd. De plannen voor de hal dateren al van tien jaar geleden, in 2017 werd de eerste steen gelegd. De gymzaal is voorzien van materiaal op topsportniveau met een olympische wedstrijdvloer, turntoestellen met en zonder valkuil én een tumbling- en trampolinebaan met valkuil.

“De gymhal is een antwoord op de dringende vraag naar meer gespecialiseerde gyminfrastructuur. In Hofstade bouwen we naast het gymnastiekgedeelte ook een kleuterhal en een polyvalente zaal. Die maken het mogelijk om er ook andere sporten aantrekkelijk aan te bieden. Zo is de nieuwe zaal uitermate geschikt voor freerunning en leent de infrastructuur zich uitstekend voor clubstages en opleidingen van de gymfederatie,” zegt Sport Vlaanderen.

Tot slot zullen ook de Zemstse turnclubs Thorho Hofstade en Excelsior Eppegem trainen in de zaal. De turnzaal kost zo’n 2,6 miljoen euro. 1,6 miljoen van dat bedrag betaalt de gemeente Zemst.

