Sportoase blijft zondag langer open: “Nationaal afkoelingsmoment in alle zwembaden”

Sportoase houdt al z’n zwembaden morgen open tot 22 uur. Wie na 18 uur met twee komt zwemmen, mag een derde persoon gratis meenemen. Sportoase heeft in onze regio zwembaden in Halle en Londerzeel.

De zomerzon is in het land waardoor het kwik tot boven de 30 graden stijgt. Het wordt de puffen en zweten. Sportoase wil de nodige verkoeling brengen. “Het is dan ook daarom dat we morgen onze openingsuren uitbreiden tot 22u00, zo kunnen mensen langer genieten van hun verfrissende zwembeurt”, zegt algemeen directeur Michaël Schouwaerts. “We willen er een veilige avond van maken, met ook de nodige dosis fun. Zo voorzien we in onze zwembaden extra opblaasbare speelelementen, die moeten zorgen voor een aangename zomeravond voor al onze zwemmers.”

Wie na 18 uur met twee afkoeling zoekt, mag een derde persoon gratis meenemen. Ook tijdens de volgende warme weekdagen blijven de zwembaden De Lijster in Londerzeel en het Hallebad in Halle langer open. Dan zijn alle zwembaden van Sportoase geopend van 8u00 tot 22u00