Spot voor preventie tegen coronavirus ook op RINGtv

Voor de spot zijn Danira Boukhriss Terkessidis, Sven De Leijer, Nathalie Meskens, Koen Wauters, Annelien Coorevits en Erik Van Looy de studio ingedoken om de spot in te blikken. In de spot geven ze zes eenvoudige preventietips om je te beschermen tegen het coronavirus. Met de spot willen mediabedrijven, waaronder dus ook RINGtv, helpen om de verspreiding van het coronavirus mee in te dijken. De spot is gemaakt op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).