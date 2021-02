Sprankeltje hoop voor Léberg Bronnen

In Pamel is er een sprankeltje hoop op een doorstart van water- en frisdrankenproducent Léberg bronnen. Op het allerlaatste moment heeft zich een kandidaat-overnemer aangediend. Op 10 november vorig jaar verklaarde de handelsrechtbank het bedrijf failliet. Léberg Bronnen zat al een hele tijd in slechte papieren.

Bij Léberg Bronnen in Pamel lag de productie al maanden stil en de ongeveer 20 mensen die er werken kregen al geruime tijd amper loon uitbetaald. Maar kort na het faillissement al was de curator gematigd positief over een eventuele doorstart en dat is hij nu nog altijd. Op het allerlaatste moment diende zich gisteren een mogelijke overnemer aan. Die vraagt en krijgt van de curator extra bedenktijd.

Over de identieteit van de kandidaat-overnemer wil de curator niet veel kwijt, behalve dat hij niet actief is in de drankensector. Tegen het einde van de week verwacht de curator meer nieuws. Mocht de kandidaat-overnemer toch nog afhaken, dan komt er een openbare veiling van alle goederen en machines van Léberg Bronnen.