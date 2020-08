Stad Halle hervormt parkeerbeleid

Halle gaat zijn parkeerbeleid grondig hervormen. Dat beleid moet volgens de stad vooral eenvormig en duidelijker worden. “Vandaag is er een te grote mengelmoes van gratis en betalend parkeren. Ook de parkeerduur is heel variabel en onduidelijk”, zegt schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen). De nieuwe logica vanaf volgend jaar: hoe dichter bij het centrum, hoe duurder een parkeerplekje.

Buiten het J. Possozplein, de Beestenmarkt, het Oudstrijdersplein en in de omgeving van die pleinen hoeven bestuurders in het centrum vadnaag nagenoeg nergens te betalen. Ook de parkeerduur van de plaatsen varieert. “Autobestuurders proberen daardoor zo diep mogelijk in het centrum te geraken in hun zoektocht naar een gratis parkeerplaats”, zegt schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen). "Een eenvormig parkeerbeleid moet daar komaf mee maken en de binnenstad veiliger en rustiger maken."

Het parkeerbeleid zal opgedeeld worden in vijf kleurzones. De tarieven zijn 1,2 euro en 1,8 euro. Verder is er ook een zone waar een parkeerkaart voldoende is. “Hoe dichter bij het centrum, hoe duurder het parkeren wordt. Voor de inwoners zelf verandert er niet zoveel. Zij kunnen met hun bewonerskaart nog steeds onbeperkt parkeren. De eerste parkeerkaart is niet langer gratis, maar kost 10 euro per jaar”, aldus Vandenbroecke. Het nieuwe beleid is ook nodig met het oog op de aanleg van de ondergrondse parking aan sportcomplex De Bres en de bouw van een parkeertoren door de NMBS aan de Nederhem.

Verder worden er 47 shop & go-plaatsen voorzien. Daar kunnen mensen die snel iets bij een handelaar willen ophalen, een half uur gratis parkeren in het hart van de stad. Ook maakt de stad Halle werk van parkeerabonnementen. Het nieuwe beleid gaat in op 1 januari 2021. “Het parkeerbeheer wordt vanaf 2021 aan een externe partner uitbesteed. Die zal nieuwe parkeerautomaten plaatsen en zich ook ontfermen over de bewonerskaarten, de parkeerabonnementen en de behandeling van klachten”, besluit Vandenbroecke.