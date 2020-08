Stad Halle houdt de deuren van Brantano dicht

De Brantanowinkel in Halle zal vandaag niet openen. De stad heeft noch van het veilinghuis, noch van de curator een structureel plan ontvangen over hoe zij de volkstoeloop bij de verkoop gaan aanpakken. Het Halse stadsbestuur geeft daarom geen toelating om de deuren van de winkel te openen.

De stad Halle heeft naar eigen zeggen begrip voor de situatie waarin de winkels zich bevinden. "Daarom probeerden we zelf contact op te nemen met de curator en de winkel. Dat lukte jammer genoeg niet", zegt burgemeester Marc Snoeck (sp.a). "Omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden heeft het stadsbestuur beslist om geen toelating te geven om de winkel in Halle te openen."

De afgelopen dagen was het over de koppen lopen bij de Brantanowinkels omwille van de uitverkoop na het failissement van moederholding FNG. Dat veroorzaakte op verschillende plaatsen voor problemen. Zo sloot de directie de winkel in Ternat op eigen initiatief omdat het te druk was.