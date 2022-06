Staking bij Lantmännen Unibake blijft duren

Na de spontane staking over de aanslepende onderhandelingen over de herstructurering in de industriële bakkerijvestigingen van Lantmännen Unibake in Londerzeel en Brussel blijft de staking voortduren. Vijf vakbondssecretarissen bereikten met de directie donderdagavond geen akkoord. Pas volgende week woensdag volgt er nieuw overleg.

“De staking is uitgebroken uit onvrede met de lopende onderhandelingen over de herstructurering”, zeggen Luc Debast van ACV Voeding en Diensten en Sofie Van Buggenhout van het ABVV, die onderstrepen dat het om een gemeenschappelijk vakbondsfront gaat met alle vakbonden. “Eind januari kondigde de directie de intentie aan om de bakkerij in Brussel begin 2023 te sluiten en de vestiging in Londerzeel te reorganiseren. In het totaal zouden een zeventigtal banen verdwijnen.”

“Ondertussen zijn we zes maanden verder en hebben we nog geen extra duidelijkheid gekregen over welke jobs exact geïmpacteerd zijn. We staan nog erg ver af van een redelijk voorstel voor een sociaal plan. De directie vraagt inspanningen op het vlak van loon en flexibiliteit die niet fair zijn”, stellen Debast en Van Buggenhout. “We hebben al vijf onderhandelingsrondes met de directie achter de rug, maar de directie is niet echt meevoelend. We hebben de mensen donderdagmiddag toegesproken en merkten dat het ongenoegen erg diep zit. Het respect was zoek.”

Donderdagnamiddag volgde overleg met de directie. Sofie Van Buggenhout (ABVV) laat weten dat de gesprekken nu stil liggen. “De directie gaat bij het hoofdkantoor van de groep in Denemarken middelen vragen voor een sociaal plan. Er is dus geen akkoord. In Ganshoren verliezen 43 arbeiders en 3 bedienden hun baan; het gaat vaak om mensen met meer dan 20 jaar dienst, in Londerzeel zijn er 23 ontslagen. We vragen vanuit de vakbond een gunstig teken.”

Bij Lantmännen Unibake in Londerzeel en Brussel werken zo’n 230 mensen. De bakkerijen leveren brood en koffiekoeken aan onder andere supermarkten, restaurants, hotels, traiteurs en broodjeszaken.