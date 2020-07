Staking bij Makro Machelen

De werknemers van de vestiging van warenhuisketen Makro in Machelen leggen vandaag het werk neer. Onder het personeel leeft de vrees dat er voor de derde keer een herstructurering aankomt. "De ongerustheid onder de mensen in Machelen is groot", zegt ACV-vakbondsman Eddy Jespers. "Het assortiment wordt afgebouwd, maar niemand weet waarom. We eisen duidelijkheid van de lokale directie. De hele coronaperiode hebben de werknemers zich uit de naad gewerkt. We hebben prima omzetcijfers gehaald. Nu opnieuw snoeien in het personeelsbestand, zou onbegrijpelijk zijn." Morgen zou de winkel weer opengaan. De staking beperkt zich tot enkel de vestiging in Machelen.