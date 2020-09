Staking bij Wibra: personeel vraagt garanties

De Belgische winkels van de Nederlandse keten Wibra zijn al een aantal jaren verlieslatend. Via een nieuw op te zetten onderneming wil Wibra België een doorstart maken, maar daarmee kunnen slechts een 30tal winkels gered worden.

De vakbonden vrezen dat Wibra België het faillissement zal aanvragen voor het niet overgenomen deel. Sommige winkels krijgen al drie weken geen leveringen meer waardoor dit vermoeden versterkt wordt. Door de gang van zaken wordt de herstructureringskost volledig afgeschoven op de RSZ via het Fonds van Sluiting van Ondernemingen (FSO). Dat fonds betaalt de schuldvorderingen van het personeel met een maximum van 25.000 EUR bruto.



“Als je weet dat 40% van het personeel ouder is dan 50 jaar en meer dan 40% meer dan 20 jaar anciënniteit heeft en dat de lage minimumlonen van de sector worden toegepast, is de rekening snel gemaakt. Het trouwe personeel dat zich altijd ingezet heeft voor Wibra, verliest veel geld en dit in een al onzekere periode,” klinkt het bij vakbond ACV.