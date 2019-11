Staking De Lijn legt busverkeer in Rand lam

De buschauffeurs van De Lijn hebben vanochtend spontaan het werk neergelegd in zes stelplaatsen in Halle-Vilvoorde, een stelplaats in Oost-Vlaanderen en één in Brussel. Het busverkeer in nagenoeg de volledige regio is daardoor zwaar verstoord.

Het gaat om een spontane vakbondsactie bij De Lijn. Het is onduidelijk welke lijnen het zwaarst getroffen zijn, maar de plotse vakbondsactie treft zo goed als de volledige regio. In de stelplaatsen van Grimbergen, Londerzeel, Asse, Vilvoorde, Dilbeek, Meerbeke, Leerbeek en het Rad in Anderlecht rijden momenteel geen tot weinig chauffeurs uit.

Op de volgende lijnen rijdt geen enkele bus: 116, 117, 126, 127, 129, 136, 144, 160, 161, 171 en 625

Op de volgende lijnen vallen ritten weg, maar rijden wel nog bussen: 118, 128, 137, 141, 142, 153, 154, 155, 162 , 170 230, 231, 232, 240, 241, 242, 243, 250, 251, 260, 261, 261, 460, 471, 518, 532, 533, 2534, 536, 538, 543, 621 en 820

Op de volgende lijnen is er nauwelijks tot geen hinder: 161, 163, 164, 165, 212, 213, 214, 355 en 810

"We betreuren de actie. Momenteel worden gesprekken met personeel en vakbonden gepland, om zo snel mogelijk te vernemen wat precies de aanleiding tot de actie is en om samen naar een oplossing te zoeken", meldt De Lijn.

Het is al maanden onrustig bij De Lijn. Door het structurele personeelstekort ligt de werkdruk van de huidige chauffeurs in de Vlaamse Rand hoog. Omwille van dat tekort paste De Lijn daarom vorige week nog zijn dienstregeling aan. Op een 20-tal lijnen worden tijdelijk één of meerdere ritten per dag niet gereden.