Stand van de Rand zoomt in op thema's wonen en vergroening

Het colloquium vindt naar goede gewoonte plaats in hetzelfde weekend en dezelfde streek als De Gordel. Op 2 september gaat het colloquium door in het AfricaMuseum in Tervuren. Tussen 10 uur en 13 uur komen verschillende experts aan bod. Burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth zal het hebben over het woonbeleid in de Vlaamse Rand. Daarna neemt Bûûmplanters, een organisatie die zorgt voor vergroening in en rond de hoofdstad, het woord. Ontdek hier het volledige programma en schrijf je in!