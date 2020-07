De mondmaskerplicht gaat nu zondag 19 juli in. "Op die manier willen we de veiligheid van de inwoners, het personeel en de marktbezoekers nog meer versterken", aldus de gemeente Steenokkerzeel. "Er is geen reden tot paniek. De cijfers in ons dorp zijn goed, maar we moeten ten allen tijde waakzaam blijven. Het hervatten van het sociale leven brengt extra risico's met zich mee waar we graag op willen anticiperen. Zo blijven we in het gemeentehuis ook uitsluitend op afspraak werken."