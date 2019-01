Stroompanne treft Gooik

Grote delen van Gooik hebben vanavond even zonder elektriciteit gezeten. In grote delen van de Pajotse gemeente gingen iets na 18 uur alle lichten uit. Een klein half uur later kreeg netbeheerder Infrax de elektriciteit aan de praat.

De stroompanne trof vooral het centrum van Gooik, maar ook in deelgemeenten Kester, Strijland en Leerbeek viel het licht uit in woonkamers en straten. Oetingen bleef nagenoeg volledig gespaard. Heel wat bewoners moesten zich een tijdlang behelpen met kaarsen om licht in hun woning te brengen. De stroompanne leidde soms tot gevaarlijke situaties op de baan. Zo werkten de verkeerslichten aan het kruispunt van de Edingsesteenweg en Ninoofsesteenweg even niet. Rond 18u45 was het euvel opgelost.