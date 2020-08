Net als de voorbije jaren duiken in enkele velden in onze regio opnieuw stropoppen op. Het gaat om een actie van Groene Kring om aan te tonen dat ze trots zijn op de boerenstiel. Alle poppen zijn dit jaar samengebracht op één kaart zodat je overal in Vlaanderen stropoppen kan zoeken.

Stropoppen duiken opnieuw op in de velden

Elk jaar duiken er meer en meer stropoppen op in het mooie Vlaamse platteland. Dit jaar zijn het er meer dan 140. “Dit jaar zetten we zo ook op kaart. Zo kunnen jullie met de hele bubbel op zoek gaan naar de stropoppen. Bij elke stropop kan je ook een weetje ontdekken over het bedrijf waar de stropop bij staat”, aldus Groene Kring.

Aan de actie, die tot 31 augustus loopt, is ook een fotowedstrijd verbonden. In onze regio vind je stropoppen in onder meer Bever, Herne, Lennik, Londerzeel, Meise en Grimbergen.