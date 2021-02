Taaljournaal zet taalstages in de kijker

Tijdens deze krokusvakantie namen tientallen anderstalige kinderen deel aan twee taalstages van vzw De Rand. Doel is om in een ontspannen context het niveau van Nederlands op te krikken. RINGtv maakte met de deelnemers aan de kampen een heus journaal. De kinderen waren de journalisten van dienst, wat hen een extra oefenkans Nederlands opleverden.

In gemeenschapscentrum de Zandloper in Wemmel was er het kamp ‘Keukenrebellen’ in samenwerking met jeugdwerkorganisatie Koning Kevin. Kinderen waarvan de thuistaal niet Nederlands is, leerden koken, maar tegelijk spijkerden ze hun Nederlands bij. In Drogenbos deden de deelnemers aan hip hop en street art terwijl ze Nedelands oefenden. “Dat dat gebeurt in de vrije tijd is belangrijk”, zegt Jasmine Huttener van vzw De Rand. “We zien uit wetenschappelijk onderzoek dat taalverwerving het meest efficiënt is op een informele manier. Dus buiten de schoolcontext, in de vrije tijd.”

De thema’s van de taalstages zijn origineel en uitdagend. Een bewuste keuze. “We willen dat het leuk is voor de kinderen , dat we hen kunnen boeien, dat het aansluit bij hun leefwereld. Op die manier worden de stages voor de deelnemers een positieve ervaring met Nederlands. Zo voelen ze dat Nederlands een leuke taal is waarin ze kunnen spelen. Nederlands hoeft niet alleen een schooltaal te zijn”, aldus Huttener.

Met het Taaljournaal speelt RINGtv in op de realiteit van de Vlaamse Rand waarin veel mensen wonen met een andere thuistaal dan het Nederlands. Anderstalige kinderen kunnen met hun gezin naar het journaal kijken om zo op een ontspannende manier het Nederlands te verwerven.

“We proberen het journaal zo toegankelijk mogelijk te houden. We hopen dat het programma mensen stimuleert om Nederlands te blijven oefenen in de vrije tijd. En sowieso is het programma zo opgebouwd dat het toffe tv is voor iedereen,” aldus RINGtv-journalist Kris Vander Gracht.



Elk gemeenschapscentrum in de Rand organiseert per jaar minstens 1 taalkamp. Tijdens de paasvakantie is het de beurt aan De Moelie in Linkebeek en De Lijsterbes in Kraainem. Het volledig overzicht vind je via deze link.

Vanavond kan je kijken naar het Taaljournaal op RINGtv