Tegen 2025 neutrale bankautomaten op maximaal 5 kilometer van de deur

De komende jaren wordt het aantal bankautomaten in ons land zowat gehalveerd. In de plaats ervan zullen vier grote banken op zo’n 700 locaties neutrale automaten installeren, waar je met gelijk welke bankkaart geld kan afhalen. In onze regio komen er al zeker automaten in zeven treinstations.