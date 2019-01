Het Monster van het Waasland. Dat is het boek dat journalist Luc Schoonjans heeft geschreven over Kim De Gelder. Vandaag exact tien jaar geleden stak die in het Oost-Vlaamse Sint-Gillis-bij-Dendermonde twee baby's en een kinderverzorgster dood.

Tien jaar later: Galmaardse journalist kijkt in het hoofd van Kim De Gelder

Het zijn beelden die Vlaanderen deden gruwen. Op 23 januari 2009 trekt Kim De Gelder naar het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis-bij-Dendermonde - op enkele kilometers van Opwijk - en steekt er lukraak baby's en verzorgers neer. Twee baby's en een kinderverzorgster overlijden, twaalf anderen raken gewond.

Uit het onderzoek blijkt de dader Kim De Gelder een week eerder al een bejaarde vrouw in Beveren te hebben vermoord. Misdaadjournalist Luc Schoonjans uit Galmaarden werkte mee aan het programma 'De Kroongetuigen', waar hij het verhaal van De Gelder leerde kennen. Ee, verhaal dat hem maar niet losliet.

"De Gelder is een geval apart. Hij wordt door psychiaters omschreven als een massamoordenaar én seriemoordenaar. Ook het onderzoek is apart. De Gelder was een persoon op wie je moeilijk een stempel kon drukken. Speelde hij een spel met iedereen of was hij echt ziek?," vraagt Schoonjans zich in het boek af.

Dat uitgangspunt is de rode draad doorheen het boek dat de journalist schreef: 'Het Monster van het Waasland'. Maandenlang dook Schoonjans daarvoor in videoverhoren, processen-verbaal en psychiatrische rapporten en reconstrueerde zo het opmerkelijke verhaal van De Gelder. RINGtv sprak vandaag Luc Schoonjans over de zaak.