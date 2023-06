Tientallen krakers bezetten bedrijfsgebouw in Strombeek-Bever

Tientallen krakers hebben hun intrek genomen in een bedrijfspand in de Jozef Van Elewijckstraat in Strombeek-Bever. “Het gaat vermoedelijk om mensen die illegelaal in het land verblijven. We volgen de zaak van nabij op”, zegt burgemeester van Grimbergen Bart Laeremans.