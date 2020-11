Tijdelijk geen bezoek meer in UZ Brussel

Het UZ Brussel laat tijdelijk geen bezoek meer toe in het ziekenhuis. Dat komt omdat de druk er alsmaar stijgt. Er zijn wel een aantal uitzonderingen voor specifieke diensten en omstandigheden, bijvoorbeeld voor palliatieve patiënten. Ook in het AZ Sint-Maria in Halle is er vanaf vandaag een strengere bezoekregeling. Het AZ Jan Portaels in Vilvorode gaat dan weer van 1 naar 3 COVID-afdelingen en beslist ook om alleen nog dringende medische ingrepen uit te voeren om de druk te verlichten.

In het UZ Brussel liggen momenteel 118 coronapatiënten. Zij liggen verspreid over Intensieve Zorgen en de COVID-afdelingen, maar ook op materniteit en andere eenheden liggen enkele patiënten in kamerisolatie. 30 patiënten worden verzorgd op Intensieve Zorgen, 19 van hen worden invasief beademd. In het AZ Jan Portaels liggen momenteel 49 patiënten, waarvan 5 op Intensieve Zorgen. Het ziekenhuis kan strikt genomen geen patiënten meer opvangen.

“Deze patiënten zullen dus indien mogelijk doorverwezen of getransfereerd moeten worden”, zegt woordvoeder Helena Polfliet. “Aan het onthaal wordt tevens elke patiënt, begeleide en bezoeker extra bevraagd op mogelijke symptomen en mogelijk contact de voorbije 14 dagen met een bevestigd geval van Covid19. Al onze medewerkers zullen vanaf heden ook permanent een FFP2-masker dragen.”

De druk in het Vilvoordse ziekenhuis stijgt. Het heeft een tweede COVID-afdeling geopend, de derde volgt deze week nog. “We hebben meer patiënten opgenomen dan de overheid ons oplegt. Daarnaast zien we deze week helaas patiënten die in het ziekenhuis positief zijn geworden. Bovendien zien we dagelijks uitval van collega’s wegens vermoeden of bevestigde besmetting. Nieuwe maatregelen zijn dus noodzakelijk om de teams te versterken. Zo zullen enkel nog dringende ingrepen worden uitgevoerd. Consultaties blijven wel verder plaatsvinden.”

Het AZ Sint-Maria in Halle laat sinds vandaag alleen nog bezoek toe bij patiënten die langer dan 5 dagen in het ziekenhuis liggen. Patiënten mogen ook tijdelijk van één en dezelfde persoon bezoek krijgen. Het Halse ziekenhuis zit al een tijdje aan zijn maximumcapaciteit van het aantal coronapatiënten. Het OLV in Asse vangt voorlopig nog altijd geen COVID-patiënten op. Het OLV willen alle COVID-zorg zo lang mogelijk centraliseren in Aalst.