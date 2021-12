Tijdens de eindejaarsperiode rijden onder invloed? Meteen naar rechtbank

Het parket Halle-Vilvoorde zet in de eindejaarsperiode extra in op het rijden onder invloed van alcohol. Wie tussen 22 december en 10 januari meer dan 0,8 promille alcohol in zijn bloed blijkt te hebben, zal rechtstreeks gedagvaard worden voor de politierechtbank van Halle of Vilvoorde.