Toekomst Rubenskasteel bekend

Het Rubenskasteel was lang in privéhanden, tot Toerisme Vlaanderen het in 2019 kocht. De voorbije jaren werd er samen met experts, buurtbewoners en ondernemers gezocht naar een nieuwe bestemming. Die is vanochtend op het kasteel bekendgemaakt. “We gaan bewoners, ondernemers en bezoekers uit binnen- en buitenland opnieuw laten genieten van het kasteel en van het prachtige landschap, net zoals Rubens dat destijds deed,” zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. Het park zal vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Er komt een belevingscentrum rond schilder Rubens en je zal in het kasteel ook meetings en congressen kunnen houden. In de boerderij komt een brasserie en in het historisch gastenverblijf zullen er opnieuw gasten kunnen verblijven. Er komt tot slot ook een vergaderruimte voor lokale vereniginen en ondernemingen.