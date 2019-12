Toekomstforum Halle-Vilvoorde eist beter veiligheidsbeleid

Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde vraagt de onderhandelaars voor een federale regering ook om een regio-specifieke rechtspraak. Er moet meer geld gaan naar de lokale politie en de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West. Daarnaast is er extra capaciteit nodig voor het uitvoeren van het veiligheidsbeleid voor de luchthaven.

Waar de burgemeesters ook voor ijveren in het memorandum dat aan de federale onderhandelaars is bezorgd, is een federale vliegwet. Die is bijvoorbeeld nodig om het creëren van jobs bij Brussels Airport te verzoenen met het milieu en de leefbaarheid voor de omwonenden.



Wat betreft mobiliteit willen de burgemeesters gaan voor een ‘EN-EN aanpak’. Er moet hoogwaardig openbaar vervoer komen in de zone van het gewestelijk expresnet (GEN), maar ook een uitgebreider fietsnetwerk én een kwalitatievere weginfrastructuur.