Toename aantal besmettingen Halle-Vilvoorde vertraagt

De voorbije week telde Halle-Vilvoorde 886 bevestigde positieve COVID-19-gevallen. Dat blijkt uit cijfers die professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey uit Overijse bijhoudt via Coronafacts. 3 op de 4 besmettingen komen uit een gemeente in de Vlaamse Rand.

Tussen 25 september en 1 oktober telde onze regio 886 positieve COVID-19-gevallen. De week daarvoor ging het om 721 gevallen. Het aantal blijft dus toenemen, al gaat dat die toename wel trager dan de voorbije weken. Dat blijkt ook uit reproductiegetal voor onze regio. Vandaag besmetten tien mensen met die besmet zijn met het virus op hun beurt gemiddeld zo’n 12 andere mensen. Vorige week waren er dat nog 15.

De gemeenten in de Rand blijven de hoogste besmettingen noteren. De voorbije week telde Dilbeek de meeste positieve gevallen (87), gevolgd door Vilvoorde (83), Sint-Pieters-Leeuw (66), Zaventem (59) en Grimbergen (51). Verder zien we sinds midden september ook een opvallende toename van het aantal positieve gevallen in Overijse. De voorbije week telde de druivengemeente er 45.

Overijse is door die toename één van de vier gemeenten in onze regio die in alarmfase 3 zitten. Dat is de op één na hoogste fase. De andere gemeenten zijn Dilbeek, Wezembeek-Oppem en Sint-Pieters-Leeuw.