Toerisme in Vlaams-Brabant breekt records

Het gaat goed met het toerisme in Vlaams-Brabant. Onze provincie telde vorig jaar meer dan 2,3 miljoen overnachtingen, 14% meer dan in 2017. Geen enkele andere Vlaamse provincie groeit sneller.

De andere Vlaamse provincies hebben wel nog meer overnachtingen, maar de groei van het toerisme is duidelijk. In vergelijking met 2010 zijn er 820.000 toeristen meer die een overnachting boeken in Vlaams-Brabant.

“Ook de recente fietscijfers bevestigen die positieve trend, denk maar aan ons vernieuwd Hagelands netwerk met bijna 1 miljoen fietsers of onze wandelnetwerk Brabantse Kouters dat onmiddellijk een succes was. Daarmee verwerft Vlaams-Brabant de status van sterkste Vlaamse groeier,” zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Ook de toeristische trekpleisters zitten in de lift. Mede door het goede weer in 2018 trok het provinciedomein in Huizingen vorig jaar iets meer dan 270.000 bezoekers. Dat waren er 45.000 meer dan in 2017. Ook Plantentuin Meise brak in 2018 alle records. De plantentuin ontving vorig jaar 176.000 bezoekers, 20% meer dan een jaar eerder.