Tom De Beuckelaer: één van de grootste pianotalenten van het land

Tom De Beuckelaer is 24 jaar en één van de grote pianotalenten van België. De Beuckelaer won al tal van internationale prijzen. Wat ooit begon als een hobby, is nu zijn leven. Randkrant schreef een artikel over hem voor de reeks ‘Jonge Wind’.

Woon je in de Vlaamse Rand dan krijg je deze maand, na een vakantiepauze, opnieuw Randkrant in de bus. In de rubriek ‘Jonge Wind’ gaat de aandacht naar Tom De Beuckelaer uit Tervuren.

Tom studeert aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en vertoeft vaak in het buitenland. Toch houdt hij van de Vlaamse Rand. "Mijn favoriete plek is het park van Tervuren. Dat is een heel inspirerende plek voor mij. Het is een soort uitgangspoort van de stad. De plek ontspant me."

Tom De Beuckelaer is één van de artiesten tijdens het feestelijke openingsconcert Tervuurs Talent van CC De Warandepoort op zaterdag 23 september. Gastheer en pianist Waldo Geuns presenteert tien lokale toptalenten uit de klassieke muziek, jazz en wereldmuziek.

Straks een reportage in ons nieuws. Check het artikel over Tom in Randkrant.