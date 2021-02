Tot vanHaren omgebouwde Brantano-winkels openen deuren

Vandaag opent de Nederlandse schoenenketen vanHaren 20 filialen in ons land. Het gaat om winkels van het failliete Brantano. In Halle-Vilvoorde openen drie winkels de deuren: in Overijse, Sint-Pieters-Leeuw en Grimbergen.

vanHaren nam enkele maanden geleden een deel van de winkels van het failliete Brantano over en vormde ze om tot vestigingen van de Nederlandse schoenenketen. Vandaag gaan er in onze regio drie open: één in Shopping Pajot in Sint-Pieters-Leeuw, de andere twee in Overijse en Grimbergen. “De groep gelooft sterk in de Belgische markt en creëert in volle COVID-crisis 250 extra jobs”, zegt woordvoerder Julia van Strijdhoven. De komende weken worden in Oost- en West-Vlaanderen nog eens 18 winkels van vanHaren geopend.