Trajectcontroles Lennik missen effect niet

De trajectcontroles die sinds enkele maanden in Lennik operationeel zijn, missen hun effect duidelijk niet. Dat blijkt uit cijfers van de politiezone Pajottenland. Op vele plekken is de snelheid van de wagens aanzienlijk gedaald en binnen de zones met trajectcontroles zijn er geen ongevallen meer.

In februari werden op de Schapenstraat 477 snelheidsduivels vastgesteld door de camera’s. In december van vorig jaar waren er dat nog 990. Het aantal overtredingen is daarmee gehalveerd op twee maanden tijd. Op de Brusselsestraat, waar wagens vroeger vaak veel te snel reden, werden vorige maand 50 overtreders vastgesteld. Een maand voordien waren er dat nog 85.

De resultaten zijn volgens de politiezone Pajottenland vergelijkbaar met de situatie aan de Joseph Van Den Bosschestraat, waar Lennik als eerste trajectcontrole installeerde. De eerste maanden werden toen meer dan 500 overtredingen vastgesteld, vandaag ligt dat rond de 100 per maand.

In 2018 werden in héél de politiezone 8 miljoen wagens gecontroleerd en zo’n 20.000 boetes uitgeschreven. De trajectcontroles hebben ook een invloed op het aantal ongevallen. Het cijfer voor 2018 was het laagste van de voorbije tien jaar. 5% van de ongevallen in de zone is een gevolg van overdreven snelheid. Het Vlaamse gemiddelde bedraagt 30%.

Binnen de trajectcontroles noteerde de politie bovendien geen enkel ongeval. Wel merkt de politie dat bestuurders nieuwe sluiproutes uitproberen om de trajectcontroles te vermijden. Op de routes verhoogt de politie dan ook de snelheidscontroles.