Treinen geblokkeerd tussen Vilvoorde en Mechelen

Voor de tweede dag op rij staan er treinen geblokkeerd in onze regio. Deze keer door problemen met de bovenleiding in Eppegem. Er is bovendien hinder op het volledige spoornet in Vlaanderen. Tussen Brussel en Mechelen staat een Thalys vast.

NMBS heeft geen idee wanneer de problemen opgelost zullen zijn. "Vertragingen en afschaffingen zijn mogelijk. We raden aan om te luisteren naar aankondigingen in station, de infoschermen in de gaten te houden of uw reis te plannen via de NMBS-app."

De hinder is een gevolg van de extreme temperaturen vandaag. Door de hittegolf voert Infrabel vandaag overigens extra controles uit op het spoor. "Door de warmte kunnen de sporen té veel uitzetten. Daarnaast krijgen ook de bovenleiding en seininrichtingen een nakijkbeurt. Gisteren kregen we een tiental problemen als gevolg van de hitte", zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel.

Thalys heeft intussen beslist om de ticketverkoop voor onbepaalde tijd te stoppen door de ernstige hinder op het spoor. De extreme weersomstandigheden stuurt het treinverkeer danig in de waar. Thalys raadt reizigers aan om reis uit te stellen.