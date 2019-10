Treinverkeer Brussel verstoord de komende dagen

De komende dagen is de zuidelijke inrit van het station Brussel-Zuid niet toegankelijk, wat grote gevolgen heeft voor de treinen die gebruikmaken van de Brusselse noord-zuidverbinding. Het aantal treinen op die as wordt beperkt tot zes treinen per uur. Treinen zullen omgeleid worden naar de stations van Schaarbeek, Brussel-Luxemburg of Brussel-Noord.

Richting Brussels Airport rijden er vanuit Brussel-Noord vier treinen per uur naar de luchthaven, vanuit Brussel-Zuid twee. Tussen Halle en Brussel rijdt geen enkele trein de komende drie dagen. De NMBS legt vervangbussen in op de lijn. NMBS raadt reizigers die van, naar of via Brussel reizen aan om extra reistijd te voorzien en de routeplanner goed in de gaten te houden.