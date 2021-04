Tuincentra kampen met nijpend tekort aan planten en bloemen

Heel wat tuincentra in onze regio zitten met de handen in het haar. Zij kampen namelijk met een groot tekort aan bloemen, bomen en planten. Volgens de centra een gevolg van de Brexit en de coronacrisis.

Nu de lente in het land is, kriebelt het bij vele groene vingers om in de tuin te werken. Maar wie in een tuincentrum planten, bloemen of bomen wil kopen, is er vaak aan voor de moeite. Die zijn amper verkrijgbaar waardoor je als klant op een lange wachtlijst terechtkomt. Een gevolg van de Brexit, zo blijkt. Voor Engeland enkele maanden geleden uit de Europese Unie stapte, heeft het grote bestellingen geplaatst. Daardoor hebben Belgische tuincentra heel wat moeite om aan planten te geraken.

Anderzijds speelt ook de eerste lockdown een rol. Omdat tuincentra toen gesloten waren, zaten kwekers met heel wat overschotten. Sommige kwekers wierpen intussen de handdoek, anderen plantten minder dan gewoonlijk uit voorzichtigheid. Daardoor is het aanbod veel kleiner. RINGtv gaat vandaag langs bij Groendekor in Sint-Pieters-Leeuw om na te gaan hoe nijpend het tekort aan bloemen, planten en bomen is.