TUINHIEREN – Bouw je eigen plantentoren

In de eerste aflevering van #TUINHIEREN vertelde Mark Demesmaeker hoe je met een zogenaamde plantentoren toch heel wat groen kon integreren op een terras of een balkon. Daarbij worden verschillende plantenbakken op elkaar gestapeld. Daardoor kan je kruiden, bloemen, groen en fruit telen op een kleine oppervlakte. Ook zin om aan de slag te gaan? Lees dan goed onderstaande tips van Mark.

Wat heb je nodig?

potten (bestaan in verschillende vormen)

potgrond

kleikorrels

vermiculiet of piepschuim

plantjes

Hoe ga je tewerk?

Het principe is simpel: met de plantentoren werken we in de hoogte waardoor je gemakkelijk verschillende plantjes (verse kruiden, bloemen, groenten of kleinfruit) kan combineren op een kleine oppervlakte zoals een balkon of terras.

Elke bak heeft afwateringsgaten. Hierdoor loopt het overtollige water weg naar de onderliggende bakken. Om ervoor te zorgen dat deze gaten niet verstoppen door samenklittende aarde, dek je deze af met kleikorrels of potscherven.

Het bovenste niveau droogt snel uit en krijgt de meeste zon. Dat maakt deze laag ideaal voor mediterrane kruiden zoals tijm, salie en rozemarijn. Zorg er wel voor dat de potgrond hier lichter is door hem vermengen met vermiculiet of piepschuimbolletjes. Dat zal het water nog gemakkelijker door laten lopen.

Handige tip voor het aanplanten: Verwijder voorzichtig het nieuwe plantje uit de pot door deze omgekeerd te houden en er een licht tikje op te geven. ‘Plant’ vervolgens het potje daar waar je het plantje wil hebben, druk de aarde stevig aan en verwijder het dan.

Nu heb je het perfect gat waarin je het plantje gewoon kan laten in vallen.

Na de bovenste laag gaan we verder op dezelfde manier (denk er aan om ook hier de afwateringsgaten af te dekken!).

In de tweede laag komen aardbeien (een doordragend ras waar je de hele zomer kan van smullen). In de volgende bak komen groentjes zoals struiktomaatjes (hoef je niet te dieven), pluksla om altijd sla bij de hand te hebben en chilipeper. Je kan bijvoorbeeld ook een bak vullen met bloemen, maar wij kiezen in de onderste bak voor nog wat kruiden zoals dragon, peterselie, bieslook, basilicum…

Vergeet niet op het einde de plantjes water te geven en de kruiden regelmatig bij te knippen zodat ze gedrongen blijven!

Ziezo, geniet van je plantentoren!

Zin in meer tips? Kijk dan ook vanavond naar #TUINHIEREN