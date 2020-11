TUINHIEREN Afl 5 - Wat met de herfstbladeren?

De herfst levert ons één van de beste grondstoffen voor de tuin: bladeren. Sommige tuinliefhebbers ruimen in een late schoonmaakwoede alle afgevallen bladeren uit hun tuin. De perken moeten er voor de winter schoon en naakt bijliggen, vinden ze. Maar eigenlijk is dat zonde, en ook tegennatuurlijk.

In de natuur is er niemand die bladeren wegruimt. Daar zorgen bladeren voor een natuurlijke bescherming van struiken, vaste planten en bolplanten tegen strenge vorst. Ze composteren ter plaatse en zorgen na verloop van tijd voor een nuttige humuslaag. De bodem neemt zo terug wat het in de loop van het groeiseizoen heeft afgegeven aan de planten… de cirkel is rond. Ook uw tuin kan ‘circulair’ zijn, met de natuur mee, als het organisch materiaal dat de tuin gevormd heeft teruggegeven wordt. In de plantenborders kan je bladeren dus best gewoon laten liggen.

Maar wat op gazon? Dat is natuurlijk een ander verhaal. Als je bladeren laat liggen, zullen ze ook daar uiteindelijk composteren, maar voor het zover is zal het gras verstikt zijn. Als je dat niet wil, moet je ze opruimen. Met een hark, of gemakkelijkheidshalve met een maaier. De bladeren worden door de rotormessen meteen versnipperd. Dat levert materiaal om compost te maken, of om tussen de planten in de borders te strooien….