TUINHIEREN Afl 7 – De vierkantemetertuin

Wat heb je nodig?

- bak van een vierkante meter

- grondzeil

- kleikorrels

- potgrond

- compost of bodemverbeteraar

- plantjes en zaden (vb. Basilicum, bieslook, dragon, pluksla, veldsla, spinazie, lente-uitjes, Parijse worteltjes, radijsjes, pepers, struiktomaatje, peterselie…)

Voor een vierkantemetertuin is er altijd wel ergens plaats: op het balkon of op het terras of in een kleine tuin. Waar je hem ook zet, het is steeds mooi om te zien hoe je groentjes groeien. Je kan de bak gewoon op de grond zetten of op een tafel.

Hou er rekening mee dat groenten van de zon houden!

In de vierkantemetertuin kan je tot 16 verschillende soorten groenten planten of zaaien: ideaal voor beginners en leuk voor de kinderen.

Nog enkele voordelen: je hoeft niet te spitten, je hebt minder last van onkruid of slakken, de bak warmt snel op waardoor je ook een snelle groei krijgt. Bovendien kan je veel uitproberen zonder onmiddelijk grote hoeveelheiden ineens aan te planten of te zaaien.

Hoe ga je tewerk?

Nadat je de binnenkant van de bak bekleed hebt met een grondzeil, vul je hem met kleikorrels om het water te draineren en het vocht vast te houden.

Gebruik goede potgrond. Als je die regelmatig bijmest, kan die verschillende seizoenen meegaan. Meng de potgrond met compost of bodemverbeteraar en vul de bak tot aan de rand, want na verloop van tijd zal het niveau wat zakken.

De eerste drie maanden is bijmesten niet nodig, daarna kan je dit wel doen (in korrelvorm of vloeibaar).

Ziezo, de bak is klaar om er lekkere groentjes in te kweken.

Veel succes en smakelijk eten!