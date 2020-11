TUINHIEREN Afl 8 - ‘Renovatie’ van een plantenborder ( 2)

Een gemengde plantenborder -'mixed border' zeggen de Engelse tuinmeesters- betekent niet dat het zomaar een allegaartje is van allerlei planten. Zo’n border is goed beredeneerd, overwogen en opgebouwd. Met lagere planten op de voorgrond, de hogere achteraan zodat je een ‘arena-effect’ verkrijgt. Met een opeenvolging van bloeiende planten, zodat het geheel het jaarrond interessant is.

In deze border gaan we de rozen op de voorgrond dus aanvullen met wat vaste planten. Dat zijn meerjarige planten die elk jaar bloeien. In de winter sterven ze bovengronds af, maar elke lente komen ze weer naar boven. Het hoogtepunt van de bloei ligt in de zomerperiode.

We hebben hier gekozen voor Geranium ‘Rozanne’ en Nepeta faasenii ‘Six Hills Giant’. Het zijn allebei goede bloeiende bodembedekkers. Geranium is de ‘ooievaarsbek’, het gaat dus uiteraard niet over de gekende pot-en balkonplant. Die heet in de volksmond wel geranium, maar eigenlijk is dat de Pelargonium. Pelargonium is niet winterhard, Geranium wél. Deze Geranium ‘Rozanne’ is een echte bloeikampioen en bloeit maanden aan een stuk, tot in de herfst.

Nepeta is de botanische naam voor ‘kattenkruid’ en is ook een lange bloeier, die goed zal combineren met de Geranium en met de rozen…

Tot slot planten we ook een van mijn favorieten: Helleborus Orientalis. Deze bloeit al heel vroeg in het voorjaar en is eigenlijk onmisbaar in elke tuin.

Zet de planten in hun pot eerst uit in het plantenperk. Plant niet alles lukraak door elkaar, maar maak kleine groepjes van dezelfde soort. Meestal zijn drie tot vijf planten voor een mooi groepje voldoende. Respecteer de plantafstand, want de planten gaan in de breedte uitgroeien.

Haal de planten met een tik op de onderkant uit de pot en plant ze net zo diep als ze in de pot stonden. Druk aan zodat de wortels goed contact krijgen met de bodem. …

De lente, die begint al in de herfst! Nu voorjaarsbloeiende bloembollen planten, betekent dat de tuin al heel snel uit de winterslaap zal gehaald worden. Bloembollen kunnen in de borders tussen de vaste planten of tussen heesters en rozen. Zijn de vaste planten in de grond gestopt, dan is de volgende stap om daartussen flink wat bloembollen te planten. Ze bloeien veel vroeger dan de vaste planten, en nog voor de bladverliezende heesters opnieuw in het groen staan. Eens de bloembollen uitgebloeid zijn, worden ze overschaduwd door de vaste planten… een perfecte combinatie die het bloeiseizoen in je tuin aanzienlijk zal verlengen. Er zijn maar twee dingen waar je rekening moet mee houden: de diepte en het feit dat je de bollen met hun neus naar boven moet planten. Voor de diepte is de algemene regel: plant de bollen twee à drie keer zo diep als ze groot zijn.