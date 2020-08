Zondag 2 augustus viert Will Tura zijn 80ste verjaardag. In zijn geboortestad Veurne krijgt hij zelfs een standbeeld en op radio en televisie zijn er heel wat specials en documentaires. Een verjaardagsconcert zit er omwille van de coronacrisis helaas niet in. Maar Tura blijft optimistisch: “Dan doen we het wel met mijn 85-ste verjaardag”.

Zijn geboortestad is Veurne maar de keizer van het Vlaams lied woont al decennialang in Brussel in de buurt van het Zoniënwoud. Maar ook met tal van gemeenten in onze regio heeft hij een bijzondere band. Zo heeft hij een tijdlang in Kampenhout gewoond. Hij is er ook ereburger en erevoorzitter van de fanfare waar hij zelfs ooit een mars voor componeerde. 47 keer trad hij ook op tijdens de feesten in het park van Relst.

Maar ook op andere locaties was hij jaar na jaar een trouwe gast. Zo trad hij meer dan 30 jaar na elkaar op tijdens de Halfoogstfeesten in Bellingen en ook tijdens de Nacht van Affligem was hij jarenlang een vaste waarde op de affiche. De collega’s van Bruzz strikten hem voor zijn 80-ste verjaardag voor een uitgebreid interview.