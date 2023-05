Twee appartementen onbewoonbaar na hevige brand

In Achter De Melkerij in Zemst heeft zaterdagavond een hevige brand gewoed in een appartementsblok. Niemand raakte gewond maar twee flats zijn wel onbewoonbaar. De bewoners kunnen bij familie terecht.

Het vuur ontstond rond 20.45 uur aan de achterzijde van een drie appartementen tellende woningblok. De bewoners konden zich gelukkig snel in veiligheid kunnen brengen. De brandweer was snel ter plaatse. De bluswerken namen zowat een half uur in beslag.

Twee appartementen zijn uiteindelijk onbewoonbaar. “Het appartement op het gelijkvloers is zwaar beschadigd, vooral langs de achterzijde, en op het eerste verdiep is er vooral rookschade”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) die ter plaatse kwam. “De flats zijn onbewoonbaar. De mevrouw op de verdieping kan terecht bij familie. Het koppel dat onderaan woont kan terecht bij hun dochter of ook bij buren. Morgen zal de situatie verder bekeken worden met de verzekering.”

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Er is sprake van een defect aan een gasbarbecue maar dat is nog niet bevestigd.