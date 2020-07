Twee uur file richting Brussel, ook verkeershinder op Ring

Door een ongeval op de E40 iets voorbij de afrit in Ternat, staat een lange file vanaf Aalst. Het is er twee uur aanschuiven. In de richting van Gent staat een kijkfile die ook voor heel wat verkeershinder veroorzaakt op de Ring rond Brussel.

Bij het ongeval raakten volgens de hulpdiensten vijf wagens betrokken. Een kleine bestelwagen ging overkop, maar niemand raakte gewond. Twee rijstroken en de pechstroken zijn versperd, waardoor alle verkeer over één rijstrook moet. Het is daardoor aanschuiven vanaf Aalst. In de richting van Gent staat een kijkfile die hinder veroorzaakt op de Ring rond Brussel. Op de buitenring is het stapvoets verkeer vanaf het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe. Op de binnenring is daar ook een ongeval gebeurd, twee rijstroken zijn er versperd. Ook daar groeit de file snel aan.